فرنك جيبوتي إلى بات تايلاندي

تحويل DJF إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٢٠٣٫١٤ thb

1.00000 DJF = 0.20314 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:25 UTC
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DJF إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866351.066188.62511.438541.663830.9669518.2423
1GBP1.1542711.23055102.2961.660441.920481.1161221.0562
1USD0.9380.812645183.13021.349351.560670.907117.1112
1INR0.01128350.009775570.012029310.01623180.01877380.01091180.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / باهت تايلندي
1 DJF0.20314 THB
5 DJF1.01572 THB
10 DJF2.03145 THB
20 DJF4.06290 THB
50 DJF10.15725 THB
100 DJF20.31450 THB
250 DJF50.78625 THB
500 DJF101.57250 THB
1000 DJF203.14500 THB
2000 DJF406.29000 THB
5000 DJF1015.72500 THB
10000 DJF2031.45000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Djiboutian Franc
1 THB4.92259 DJF
5 THB24.61295 DJF
10 THB49.22590 DJF
20 THB98.45180 DJF
50 THB246.12950 DJF
100 THB492.25900 DJF
250 THB1230.64750 DJF
500 THB2461.29500 DJF
1000 THB4922.59000 DJF
2000 THB9845.18000 DJF
5000 THB24612.95000 DJF
10000 THB49225.90000 DJF