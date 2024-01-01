Франки Джибути в тайские баты

Сконвертируйте DJF в THB по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = ฿0,1927 THB

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DJF к THB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

THB
1 DJF в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19330,1981
Низкий0,18620,1820
В среднем0,18890,1892
Изменение2.46%-2.75%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DJF к THB

За последние 30 дней максимальный курс DJF к THB составил 0,1933, а минимальный — 0,1862. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1889. Изменение курса DJF к THB в процентном соотношении составило 2.46.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к THB составил 0,1981, а минимальный — 0,1820. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1892. Изменение курса DJF к THB в процентном соотношении составило -2.75.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DJF к THB

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

DJF в USD

DJF в EUR

DJF в GBP

DJF в INR

DJF в JPY

DJF в RUB

DJF в AUD

DJF в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Тайский бат
1 DJF0,19267 THB
5 DJF0,96336 THB
10 DJF1,92671 THB
20 DJF3,85342 THB
50 DJF9,63355 THB
100 DJF19,26710 THB
250 DJF48,16775 THB
500 DJF96,33550 THB
1000 DJF192,67100 THB
2000 DJF385,34200 THB
5000 DJF963,35500 THB
10000 DJF1 926,71000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Франк Джибути
1 THB5,19018 DJF
5 THB25,95090 DJF
10 THB51,90180 DJF
20 THB103,80360 DJF
50 THB259,50900 DJF
100 THB519,01800 DJF
250 THB1 297,54500 DJF
500 THB2 595,09000 DJF
1000 THB5 190,18000 DJF
2000 THB10 380,36000 DJF
5000 THB25 950,90000 DJF
10000 THB51 901,80000 DJF