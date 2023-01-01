كولون كوستاريكي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل CRC إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
١٣٫٠٠ bob

1.00000 CRC = 0.01300 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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CRC إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0660588.62341.438311.66220.964518.1984
1GBP1.1549311.2312102.3531.661141.91971.1139321.0177
1USD0.938050.812216183.13251.34921.559210.9047517.0709
1INR0.01128370.009770130.01202910.01622950.01875570.01088320.205346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Bolivian Boliviano
1 CRC0.01300 BOB
5 CRC0.06502 BOB
10 CRC0.13003 BOB
20 CRC0.26006 BOB
50 CRC0.65015 BOB
100 CRC1.30030 BOB
250 CRC3.25075 BOB
500 CRC6.50150 BOB
1000 CRC13.00300 BOB
2000 CRC26.00600 BOB
5000 CRC65.01500 BOB
10000 CRC130.03000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / كوستاريكا كولوين
1 BOB76.90530 CRC
5 BOB384.52650 CRC
10 BOB769.05300 CRC
20 BOB1538.10600 CRC
50 BOB3845.26500 CRC
100 BOB7690.53000 CRC
250 BOB19226.32500 CRC
500 BOB38452.65000 CRC
1000 BOB76905.30000 CRC
2000 BOB153810.60000 CRC
5000 BOB384526.50000 CRC
10000 BOB769053.00000 CRC