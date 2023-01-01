1 بيزو تشيلي إلى كرونة دنماركية

تحويل CLP إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠١ dkk

1.00000 CLP = 0.00810 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:46 UTC
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CLP إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.080389.35431.468071.671390.955318.5139
1GBP1.1694511.2634104.4991.71691.954671.1171821.6518
1USD0.92570.791515182.71251.358951.547150.884317.1377
1INR0.01119140.009569470.012090110.01642980.01870510.01069120.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / كرونة دانمركية
1 CLP0.00810 DKK
5 CLP0.04049 DKK
10 CLP0.08099 DKK
20 CLP0.16197 DKK
50 CLP0.40493 DKK
100 CLP0.80986 DKK
250 CLP2.02466 DKK
500 CLP4.04932 DKK
1000 CLP8.09864 DKK
2000 CLP16.19728 DKK
5000 CLP40.49320 DKK
10000 CLP80.98640 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Chilean Peso
1 DKK123.47700 CLP
5 DKK617.38500 CLP
10 DKK1234.77000 CLP
20 DKK2469.54000 CLP
50 DKK6173.85000 CLP
100 DKK12347.70000 CLP
250 DKK30869.25000 CLP
500 DKK61738.50000 CLP
1000 DKK123477.00000 CLP
2000 DKK246954.00000 CLP
5000 DKK617385.00000 CLP
10000 DKK1234770.00000 CLP