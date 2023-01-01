ألف دولار بليزي إلى بات تايلاندي

تحويل BZD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٧٬٤٦٧٫٩٠ thb

1.00000 BZD = 17.46790 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 12:43 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BZD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079789.31891.468071.670970.955118.507
1GBP1.1694511.2626104.4491.716761.954041.1169521.6421
1USD0.92620.792016182.72571.35971.547630.884617.1409
1INR0.01119580.009574010.012088110.01643620.0187080.01069320.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / باهت تايلندي
1 BZD17.46790 THB
5 BZD87.33950 THB
10 BZD174.67900 THB
20 BZD349.35800 THB
50 BZD873.39500 THB
100 BZD1746.79000 THB
250 BZD4366.97500 THB
500 BZD8733.95000 THB
1000 BZD17467.90000 THB
2000 BZD34935.80000 THB
5000 BZD87339.50000 THB
10000 BZD174679.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار بليز
1 THB0.05725 BZD
5 THB0.28624 BZD
10 THB0.57248 BZD
20 THB1.14496 BZD
50 THB2.86239 BZD
100 THB5.72479 BZD
250 THB14.31197 BZD
500 THB28.62395 BZD
1000 THB57.24790 BZD
2000 THB114.49580 BZD
5000 THB286.23950 BZD
10000 THB572.47900 BZD