20 نغولتروم بوتاني إلى راند جنوب أفريقي

تحويل BTN إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
٤٫٥٥ zar

1.00000 BTN = 0.22725 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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BTN إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.0889.30781.467771.670150.9541518.4729
1GBP1.1693211.2629104.4321.716341.952991.115721.6013
1USD0.925950.791828182.69241.359051.546430.883417.1045
1INR0.01119720.009575590.01209310.0164350.0187010.0106830.206845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / راند جنوب أفريقيا
1 BTN0.22725 ZAR
5 BTN1.13626 ZAR
10 BTN2.27252 ZAR
20 BTN4.54504 ZAR
50 BTN11.36260 ZAR
100 BTN22.72520 ZAR
250 BTN56.81300 ZAR
500 BTN113.62600 ZAR
1000 BTN227.25200 ZAR
2000 BTN454.50400 ZAR
5000 BTN1136.26000 ZAR
10000 BTN2272.52000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / نغولتروم بوتاني
1 ZAR4.40040 BTN
5 ZAR22.00200 BTN
10 ZAR44.00400 BTN
20 ZAR88.00800 BTN
50 ZAR220.02000 BTN
100 ZAR440.04000 BTN
250 ZAR1100.10000 BTN
500 ZAR2200.20000 BTN
1000 ZAR4400.40000 BTN
2000 ZAR8800.80000 BTN
5000 ZAR22002.00000 BTN
10000 ZAR44004.00000 BTN