1 راند جنوب إفريقي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل ZAR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
4.55 btn

1.00000 ZAR = 4.55006 BTN

Mid-market exchange rate at 05:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87451.083690.17611.485071.675710.9629518.7655
1 GBP1.1435111.23915103.1211.698261.916261.1011421.4592
1 USD0.922850.807005183.2191.37051.546430.8886517.3177
1 INR0.01108940.009697360.012016510.01646860.01858270.01067850.208098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

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ZAR إلى AUD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / نغولتروم بوتاني
1 ZAR4.55006 BTN
5 ZAR22.75030 BTN
10 ZAR45.50060 BTN
20 ZAR91.00120 BTN
50 ZAR227.50300 BTN
100 ZAR455.00600 BTN
250 ZAR1137.51500 BTN
500 ZAR2275.03000 BTN
1000 ZAR4550.06000 BTN
2000 ZAR9100.12000 BTN
5000 ZAR22750.30000 BTN
10000 ZAR45500.60000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / راند جنوب أفريقيا
1 BTN0.21978 ZAR
5 BTN1.09889 ZAR
10 BTN2.19777 ZAR
20 BTN4.39554 ZAR
50 BTN10.98885 ZAR
100 BTN21.97770 ZAR
250 BTN54.94425 ZAR
500 BTN109.88850 ZAR
1000 BTN219.77700 ZAR
2000 BTN439.55400 ZAR
5000 BTN1098.88500 ZAR
10000 BTN2197.77000 ZAR