ألف نغولتروم بوتاني إلى كرونة دنماركية

تحويل BTN إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٨٣٫٥٤ dkk

1.00000 BTN = 0.08354 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:53 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 DKK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.078889.2611.465231.665840.954418.4052
1GBP1.1688411.26095104.3321.712621.947111.1155421.5128
1USD0.926950.793053182.7411.35821.544160.884717.0608
1INR0.01120310.009584760.012085910.01641510.01866260.01069240.206195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كرونة دانمركية
1 BTN0.08354 DKK
5 BTN0.41768 DKK
10 BTN0.83536 DKK
20 BTN1.67072 DKK
50 BTN4.17680 DKK
100 BTN8.35360 DKK
250 BTN20.88400 DKK
500 BTN41.76800 DKK
1000 BTN83.53600 DKK
2000 BTN167.07200 DKK
5000 BTN417.68000 DKK
10000 BTN835.36000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / نغولتروم بوتاني
1 DKK11.97090 BTN
5 DKK59.85450 BTN
10 DKK119.70900 BTN
20 DKK239.41800 BTN
50 DKK598.54500 BTN
100 DKK1197.09000 BTN
250 DKK2992.72500 BTN
500 DKK5985.45000 BTN
1000 DKK11970.90000 BTN
2000 DKK23941.80000 BTN
5000 DKK59854.50000 BTN
10000 DKK119709.00000 BTN