فلورن أروبي إلى روفيا مالديفية

تحويل AWG إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٨٬٥٤١٫٤٤ mvr

1.00000 AWG = 8.54144 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 3:48 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AWG إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 MVR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.3891.434891.658950.957318.2206
1GBP1.1586111.23225102.4091.662491.922091.1091421.1108
1USD0.940250.811524183.10751.349151.559820.900117.1319
1INR0.01131360.009764750.012032610.01623380.01876870.01083060.206141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

AWG إلى USD

AWG إلى AUD

AWG إلى CAD

AWG إلى ZAR

AWG إلى GBP

AWG إلى EUR

AWG إلى NZD

AWG إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Aruban Florin / روفيا جزر المالديف
1 AWG8.54144 MVR
5 AWG42.70720 MVR
10 AWG85.41440 MVR
20 AWG170.82880 MVR
50 AWG427.07200 MVR
100 AWG854.14400 MVR
250 AWG2135.36000 MVR
500 AWG4270.72000 MVR
1000 AWG8541.44000 MVR
2000 AWG17082.88000 MVR
5000 AWG42707.20000 MVR
10000 AWG85414.40000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Aruban Florin
1 MVR0.11708 AWG
5 MVR0.58538 AWG
10 MVR1.17076 AWG
20 MVR2.34152 AWG
50 MVR5.85380 AWG
100 MVR11.70760 AWG
250 MVR29.26900 AWG
500 MVR58.53800 AWG
1000 MVR117.07600 AWG
2000 MVR234.15200 AWG
5000 MVR585.38000 AWG
10000 MVR1170.76000 AWG