5 درام أرميني إلى تالا ساموي

تحويل AMD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

٥ amd
٠٫٠٣ wst

1.00000 AMD = 0.00670 WST

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Samoan Tala
1 AMD0.00670 WST
5 AMD0.03351 WST
10 AMD0.06703 WST
20 AMD0.13405 WST
50 AMD0.33513 WST
100 AMD0.67025 WST
250 AMD1.67563 WST
500 AMD3.35125 WST
1000 AMD6.70250 WST
2000 AMD13.40500 WST
5000 AMD33.51250 WST
10000 AMD67.02500 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / درام أرمينية
1 WST149.19800 AMD
5 WST745.99000 AMD
10 WST1491.98000 AMD
20 WST2983.96000 AMD
50 WST7459.90000 AMD
100 WST14919.80000 AMD
250 WST37299.50000 AMD
500 WST74599.00000 AMD
1000 WST149198.00000 AMD
2000 WST298396.00000 AMD
5000 WST745990.00000 AMD
10000 WST1491980.00000 AMD