ليك ألباني إلى كرونة نروجية

تحويل ALL إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 all
108.16 nok

1.00000 ALL = 0.10816 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:53 UTC
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ALL إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.0638588.21981.433911.656440.957318.2147
1GBP1.1580811.23205102.1681.660621.918331.1086321.0945
1USD0.939950.811655182.9251.347851.557030.8998517.1215
1INR0.01133530.009787820.012059110.01625380.01877630.01085140.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / كروني نرويجي
1 ALL0.10816 NOK
5 ALL0.54082 NOK
10 ALL1.08164 NOK
20 ALL2.16328 NOK
50 ALL5.40820 NOK
100 ALL10.81640 NOK
250 ALL27.04100 NOK
500 ALL54.08200 NOK
1000 ALL108.16400 NOK
2000 ALL216.32800 NOK
5000 ALL540.82000 NOK
10000 ALL1081.64000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / ليك ألباني
1 NOK9.24519 ALL
5 NOK46.22595 ALL
10 NOK92.45190 ALL
20 NOK184.90380 ALL
50 NOK462.25950 ALL
100 NOK924.51900 ALL
250 NOK2311.29750 ALL
500 NOK4622.59500 ALL
1000 NOK9245.19000 ALL
2000 NOK18490.38000 ALL
5000 NOK46225.95000 ALL
10000 NOK92451.90000 ALL