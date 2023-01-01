ألف درهم إماراتي إلى جنيه مانكس

تحويل AED إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢١٧٫٢٠ imp

1.00000 AED = 0.21719 IMP

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.93040.79754455.51941.3597517.3772
1 INR0.01198313.400190.01114910.009556990.6652910.01629390.208232
1 PKR0.003524230.29410110.003278960.002810730.1956630.004792070.0612412
1 EUR1.074889.6935304.97510.857259.67231.4614618.677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / جنيه جزيرة مان
1 AED0.21719 IMP
5 AED1.08597 IMP
10 AED2.17195 IMP
20 AED4.34390 IMP
50 AED10.85975 IMP
100 AED21.71950 IMP
250 AED54.29875 IMP
500 AED108.59750 IMP
1000 AED217.19500 IMP
2000 AED434.39000 IMP
5000 AED1085.97500 IMP
10000 AED2171.95000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 IMP4.60415 AED
5 IMP23.02075 AED
10 IMP46.04150 AED
20 IMP92.08300 AED
50 IMP230.20750 AED
100 IMP460.41500 AED
250 IMP1151.03750 AED
500 IMP2302.07500 AED
1000 IMP4604.15000 AED
2000 IMP9208.30000 AED
5000 IMP23020.75000 AED
10000 IMP46041.50000 AED