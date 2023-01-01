250 فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

تحويل XPF إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ xpf
٢٬٨١٦ rwf

1.00000 XPF = 11.26470 RWF

Mid-market exchange rate at 03:59
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3517518.26950.923283.180.8072331.546551.37095
1 SGD0.739782113.51540.6829661.5350.5971761.144111.0142
1 ZAR0.05473620.073989410.05053184.552940.04418470.08465210.0750404
1 EUR1.08321.4642219.7895190.10060.87441.675221.48501

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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XPF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Rwandan Franc
1 XPF11.26470 RWF
5 XPF56.32350 RWF
10 XPF112.64700 RWF
20 XPF225.29400 RWF
50 XPF563.23500 RWF
100 XPF1126.47000 RWF
250 XPF2816.17500 RWF
500 XPF5632.35000 RWF
1000 XPF11264.70000 RWF
2000 XPF22529.40000 RWF
5000 XPF56323.50000 RWF
10000 XPF112647.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / فرنك الـ CFP
1 RWF0.08877 XPF
5 RWF0.44386 XPF
10 RWF0.88773 XPF
20 RWF1.77545 XPF
50 RWF4.43863 XPF
100 RWF8.87726 XPF
250 RWF22.19315 XPF
500 RWF44.38630 XPF
1000 RWF88.77260 XPF
2000 RWF177.54520 XPF
5000 RWF443.86300 XPF
10000 RWF887.72600 XPF