5 فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

تحويل XPF إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

5 xpf
0.32 hrk

1.00000 XPF = 0.06386 HRK

Mid-market exchange rate at 02:47
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87481.083790.18331.485271.675480.9629518.7722
1 GBP1.1431211.2389103.0991.697971.915431.1007721.4606
1 USD0.922750.807168183.2181.370551.546070.8885517.3223
1 INR0.01108850.009699440.012016610.01646940.01857860.01067740.208156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Croatian Kuna
1 XPF0.06386 HRK
5 XPF0.31928 HRK
10 XPF0.63857 HRK
20 XPF1.27714 HRK
50 XPF3.19285 HRK
100 XPF6.38570 HRK
250 XPF15.96425 HRK
500 XPF31.92850 HRK
1000 XPF63.85700 HRK
2000 XPF127.71400 HRK
5000 XPF319.28500 HRK
10000 XPF638.57000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / فرنك الـ CFP
1 HRK15.66000 XPF
5 HRK78.30000 XPF
10 HRK156.60000 XPF
20 HRK313.20000 XPF
50 HRK783.00000 XPF
100 HRK1566.00000 XPF
250 HRK3915.00000 XPF
500 HRK7830.00000 XPF
1000 HRK15660.00000 XPF
2000 HRK31320.00000 XPF
5000 HRK78300.00000 XPF
10000 HRK156600.00000 XPF