5 فرنك سويسري إلى دينار جزائري

تحويل XPF إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5 xpf
6.10 dzd

1.00000 XPF = 1.21981 DZD

Mid-market exchange rate at 02:17
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3521518.24810.9222583.220.8063541.545241.3703
1 SGD0.739563113.49560.68206561.54640.596351.14281.01342
1 ZAR0.05480040.074098110.05053974.560470.04418840.08467930.0750927
1 EUR1.08431.4661419.7864190.23540.87431.67551.48582

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

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XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Algerian Dinar
1 XPF1.21981 DZD
5 XPF6.09905 DZD
10 XPF12.19810 DZD
20 XPF24.39620 DZD
50 XPF60.99050 DZD
100 XPF121.98100 DZD
250 XPF304.95250 DZD
500 XPF609.90500 DZD
1000 XPF1219.81000 DZD
2000 XPF2439.62000 DZD
5000 XPF6099.05000 DZD
10000 XPF12198.10000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / فرنك الـ CFP
1 DZD0.81980 XPF
5 DZD4.09899 XPF
10 DZD8.19798 XPF
20 DZD16.39596 XPF
50 DZD40.98990 XPF
100 DZD81.97980 XPF
250 DZD204.94950 XPF
500 DZD409.89900 XPF
1000 DZD819.79800 XPF
2000 DZD1639.59600 XPF
5000 DZD4098.99000 XPF
10000 DZD8197.98000 XPF