5 فرنك غرب إفريقي إلى كرونة دنماركية

تحويل XOF إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

5 xof
0.06 dkk

1.00000 XOF = 0.01122 DKK

Mid-market exchange rate at 23:03
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.36830.921851.5363310.15651.3501844.532
1 GBP1.2416511.698951.144621.9075912.61081.676351048.61
1 CAD0.7308340.58859910.6737041.122817.422710.986699617.213
1 EUR1.08480.873651.4843311.6666211.01781.46459916.148

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / كرونة دانمركية
1 XOF0.01122 DKK
5 XOF0.05611 DKK
10 XOF0.11221 DKK
20 XOF0.22442 DKK
50 XOF0.56105 DKK
100 XOF1.12211 DKK
250 XOF2.80527 DKK
500 XOF5.61055 DKK
1000 XOF11.22110 DKK
2000 XOF22.44220 DKK
5000 XOF56.10550 DKK
10000 XOF112.21100 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 DKK89.11770 XOF
5 DKK445.58850 XOF
10 DKK891.17700 XOF
20 DKK1782.35400 XOF
50 DKK4455.88500 XOF
100 DKK8911.77000 XOF
250 DKK22279.42500 XOF
500 DKK44558.85000 XOF
1000 DKK89117.70000 XOF
2000 DKK178235.40000 XOF
5000 DKK445588.50000 XOF
10000 DKK891177.00000 XOF