1 دولار شرق الكاريبي إلى كولون كوستاريكي

تحويل XCD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1 xcd
195.71 crc

1.00000 XCD = 195.71000 CRC

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.20661.537040.8058341.368383.1751.35080.92215
1 ZAR0.054925310.08442230.04426060.07515414.56840.07419290.0506503
1 AUD0.650611.845210.5242760.89021654.11370.878830.599963
1 GBP1.2409522.59351.9073911.69799103.2161.676281.14436

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

XCD إلى ZAR

XCD إلى AUD

XCD إلى GBP

XCD إلى CAD

XCD إلى INR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / كوستاريكا كولوين
1 XCD195.71000 CRC
5 XCD978.55000 CRC
10 XCD1957.10000 CRC
20 XCD3914.20000 CRC
50 XCD9785.50000 CRC
100 XCD19571.00000 CRC
250 XCD48927.50000 CRC
500 XCD97855.00000 CRC
1000 XCD195710.00000 CRC
2000 XCD391420.00000 CRC
5000 XCD978550.00000 CRC
10000 XCD1957100.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار شرق الكاريبي
1 CRC0.00511 XCD
5 CRC0.02555 XCD
10 CRC0.05110 XCD
20 CRC0.10219 XCD
50 CRC0.25548 XCD
100 CRC0.51096 XCD
250 CRC1.27740 XCD
500 CRC2.55479 XCD
1000 CRC5.10959 XCD
2000 CRC10.21918 XCD
5000 CRC25.54795 XCD
10000 CRC51.09590 XCD