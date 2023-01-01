100 فرنك وسط إفريقي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل XAF إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ xaf
٠٫١٣ shp

1.00000 XAF = 0.00130 SHP

Mid-market exchange rate at 20:17
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19841.368350.921950.8054771.350251.5359883.175
1 ZAR0.054949910.07519070.05066140.04426090.07419610.08440194.57046
1 CAD0.73080713.299510.6737720.5886490.9867721.1225160.7849
1 EUR1.0846519.73891.4841810.87371.464551.66690.2158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

XAF إلى USD

XAF إلى ZAR

XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

XAF إلى GBP

XAF إلى SGD

XAF إلى AUD

XAF إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / جنيه سانت هيلانة
1 XAF0.00130 SHP
5 XAF0.00649 SHP
10 XAF0.01298 SHP
20 XAF0.02596 SHP
50 XAF0.06490 SHP
100 XAF0.12981 SHP
250 XAF0.32452 SHP
500 XAF0.64904 SHP
1000 XAF1.29809 SHP
2000 XAF2.59618 SHP
5000 XAF6.49045 SHP
10000 XAF12.98090 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / فرنك فرنك بيك
1 SHP770.36500 XAF
5 SHP3851.82500 XAF
10 SHP7703.65000 XAF
20 SHP15407.30000 XAF
50 SHP38518.25000 XAF
100 SHP77036.50000 XAF
250 SHP192591.25000 XAF
500 SHP385182.50000 XAF
1000 SHP770365.00000 XAF
2000 SHP1540730.00000 XAF
5000 SHP3851825.00000 XAF
10000 SHP7703650.00000 XAF