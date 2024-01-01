1 شلن تنزاني إلى بيزو دومنيكاني

تحويل TZS إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.02 dop

1.000 TZS = 0.02315 DOP

Mid-market exchange rate at 22:43
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٦٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٦٦٢٫١٧٣٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٩٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٣٥٤٫٧٠٩٠٫٦٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / البيزو الدومينيكي
1 TZS٠٫٠٢٣١٥ DOP
5 TZS٠٫١١٥٧٤ DOP
10 TZS٠٫٢٣١٤٨ DOP
20 TZS٠٫٤٦٢٩٥ DOP
50 TZS١٫١٥٧٣٨ DOP
100 TZS٢٫٣١٤٧٦ DOP
250 TZS٥٫٧٨٦٩٠ DOP
500 TZS١١٫٥٧٣٨٠ DOP
1000 TZS٢٣٫١٤٧٦٠ DOP
2000 TZS٤٦٫٢٩٥٢٠ DOP
5000 TZS١١٥٫٧٣٨٠٠ DOP
10000 TZS٢٣١٫٤٧٦٠٠ DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / الشلن التنزاني
1 DOP٤٣٫٢٠١٠٠ TZS
5 DOP٢١٦٫٠٠٥٠٠ TZS
10 DOP٤٣٢٫٠١٠٠٠ TZS
20 DOP٨٦٤٫٠٢٠٠٠ TZS
50 DOP٢٬١٦٠٫٠٥٠٠٠ TZS
100 DOP٤٬٣٢٠٫١٠٠٠٠ TZS
250 DOP١٠٬٨٠٠٫٢٥٠٠٠ TZS
500 DOP٢١٬٦٠٠٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 DOP٤٣٬٢٠١٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 DOP٨٦٬٤٠٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 DOP٢١٦٬٠٠٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 DOP٤٣٢٬٠١٠٫٠٠٠٠٠ TZS