10 آلاف ريال قطري إلى كولون سلفادوري

تحويل QAR إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ qar
٢٤٬٠١٠٫٤٠ svc

1.00000 QAR = 2.40104 SVC

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.075189.46611.467731.652980.964618.7782
1GBP1.15511.24175103.3341.695241.909211.1141121.689
1USD0.930150.805315183.21651.36521.537520.897317.4665
1INR0.01117740.009677350.012016810.01640540.01847610.01078270.209892

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / كولون سلفادوري
1 QAR2.40104 SVC
5 QAR12.00520 SVC
10 QAR24.01040 SVC
20 QAR48.02080 SVC
50 QAR120.05200 SVC
100 QAR240.10400 SVC
250 QAR600.26000 SVC
500 QAR1200.52000 SVC
1000 QAR2401.04000 SVC
2000 QAR4802.08000 SVC
5000 QAR12005.20000 SVC
10000 QAR24010.40000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / الريال القطري
1 SVC0.41649 QAR
5 SVC2.08243 QAR
10 SVC4.16486 QAR
20 SVC8.32972 QAR
50 SVC20.82430 QAR
100 SVC41.64860 QAR
250 SVC104.12150 QAR
500 SVC208.24300 QAR
1000 SVC416.48600 QAR
2000 SVC832.97200 QAR
5000 SVC2082.43000 QAR
10000 SVC4164.86000 QAR