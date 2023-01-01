1 ريال قطري إلى درهم مغربي

تحويل QAR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١ qar
٢٫٨٠ mad

1.00000 QAR = 2.80219 MAD

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.19581.36405285.3750.8048940.9301781.5721.53598
1INR0.012019810.01639573.430160.009674690.01117979.394370.0184622
1CAD0.73311160.99181209.2120.5900760.681869572.9791.12604
1PKR0.003504160.2915310.0047798510.002820480.003259232.738750.00538232

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الدرهم المغربي
1 QAR2.80219 MAD
5 QAR14.01095 MAD
10 QAR28.02190 MAD
20 QAR56.04380 MAD
50 QAR140.10950 MAD
100 QAR280.21900 MAD
250 QAR700.54750 MAD
500 QAR1401.09500 MAD
1000 QAR2802.19000 MAD
2000 QAR5604.38000 MAD
5000 QAR14010.95000 MAD
10000 QAR28021.90000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الريال القطري
1 MAD0.35686 QAR
5 MAD1.78431 QAR
10 MAD3.56863 QAR
20 MAD7.13726 QAR
50 MAD17.84315 QAR
100 MAD35.68630 QAR
250 MAD89.21575 QAR
500 MAD178.43150 QAR
1000 MAD356.86300 QAR
2000 MAD713.72600 QAR
5000 MAD1784.31500 QAR
10000 MAD3568.63000 QAR