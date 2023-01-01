10 ريال قطري إلى كتزال غواتيمالي

تحويل QAR إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
٢١٫٥٠ gtq

1.00000 QAR = 2.15018 GTQ

Mid-market exchange rate at 11:13
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21051.3643285.3750.8053480.9303782.91.53669
1INR0.012017710.01639583.429560.009678440.01118039.408670.0184675
1CAD0.73297760.99141209.1730.5903010.681902573.8471.12636
1PKR0.003504160.2915830.0047807310.002822070.003259992.743410.0053848

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Guatemalan Quetzal
1 QAR2.15018 GTQ
5 QAR10.75090 GTQ
10 QAR21.50180 GTQ
20 QAR43.00360 GTQ
50 QAR107.50900 GTQ
100 QAR215.01800 GTQ
250 QAR537.54500 GTQ
500 QAR1075.09000 GTQ
1000 QAR2150.18000 GTQ
2000 QAR4300.36000 GTQ
5000 QAR10750.90000 GTQ
10000 QAR21501.80000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الريال القطري
1 GTQ0.46508 QAR
5 GTQ2.32539 QAR
10 GTQ4.65077 QAR
20 GTQ9.30154 QAR
50 GTQ23.25385 QAR
100 GTQ46.50770 QAR
250 GTQ116.26925 QAR
500 GTQ232.53850 QAR
1000 GTQ465.07700 QAR
2000 GTQ930.15400 QAR
5000 GTQ2325.38500 QAR
10000 GTQ4650.77000 QAR