1 زلوتي بولندي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل PLN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1 pln
147 xof

1.00000 PLN = 147.26600 XOF

Mid-market exchange rate at 08:27
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93060.80671283.21150.89651296.1411.020422.7504
1EUR1.074610.866989.41910.96341392.8311.842324.447
1GBP1.23961.153541103.1491.111321606.713.660528.2005
1INR0.01201760.01118330.0096947210.010773815.57650.1324380.273398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PLN147.26600 XOF
5 PLN736.33000 XOF
10 PLN1472.66000 XOF
20 PLN2945.32000 XOF
50 PLN7363.30000 XOF
100 PLN14726.60000 XOF
250 PLN36816.50000 XOF
500 PLN73633.00000 XOF
1000 PLN147266.00000 XOF
2000 PLN294532.00000 XOF
5000 PLN736330.00000 XOF
10000 PLN1472660.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الزلوتي البولندي
1 XOF0.00679 PLN
5 XOF0.03395 PLN
10 XOF0.06790 PLN
20 XOF0.13581 PLN
50 XOF0.33952 PLN
100 XOF0.67904 PLN
250 XOF1.69761 PLN
500 XOF3.39521 PLN
1000 XOF6.79043 PLN
2000 XOF13.58086 PLN
5000 XOF33.95215 PLN
10000 XOF67.90430 PLN