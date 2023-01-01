10 زلوتي بولندي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل PLN إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10 pln
1473 xof

1.00000 PLN = 147.25900 XOF

Mid-market exchange rate at 08:28
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93060.80677783.20750.896651296.1111.02122.7513
1EUR1.074610.86789.41480.963351392.811.842924.448
1GBP1.23951.15341103.1361.111131606.5313.659628.1984
1INR0.01201810.01118380.0096959610.010776115.57680.1324520.273422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 PLN147.25900 XOF
5 PLN736.29500 XOF
10 PLN1472.59000 XOF
20 PLN2945.18000 XOF
50 PLN7362.95000 XOF
100 PLN14725.90000 XOF
250 PLN36814.75000 XOF
500 PLN73629.50000 XOF
1000 PLN147259.00000 XOF
2000 PLN294518.00000 XOF
5000 PLN736295.00000 XOF
10000 PLN1472590.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الزلوتي البولندي
1 XOF0.00679 PLN
5 XOF0.03395 PLN
10 XOF0.06791 PLN
20 XOF0.13582 PLN
50 XOF0.33954 PLN
100 XOF0.67908 PLN
250 XOF1.69769 PLN
500 XOF3.39538 PLN
1000 XOF6.79076 PLN
2000 XOF13.58152 PLN
5000 XOF33.95380 PLN
10000 XOF67.90760 PLN