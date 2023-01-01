5 زلوتي بولندي إلى فرنك قمري

تحويل PLN إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

٥ pln
٥٥٩ kmf

1.00000 PLN = 111.72200 KMF

Mid-market exchange rate at 06:55
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.0734589.32851.464831.647790.963118.7205
1GBP1.1538711.2386103.0721.690191.90131.1112921.6007
1USD0.931550.807363183.21631.36461.535040.897217.4396
1INR0.01119460.009701980.012016910.01639820.01844640.01078150.20957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / فرنك جزر القمر
1 PLN111.72200 KMF
5 PLN558.61000 KMF
10 PLN1117.22000 KMF
20 PLN2234.44000 KMF
50 PLN5586.10000 KMF
100 PLN11172.20000 KMF
250 PLN27930.50000 KMF
500 PLN55861.00000 KMF
1000 PLN111722.00000 KMF
2000 PLN223444.00000 KMF
5000 PLN558610.00000 KMF
10000 PLN1117220.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الزلوتي البولندي
1 KMF0.00895 PLN
5 KMF0.04475 PLN
10 KMF0.08951 PLN
20 KMF0.17902 PLN
50 KMF0.44754 PLN
100 KMF0.89508 PLN
250 KMF2.23769 PLN
500 KMF4.47539 PLN
1000 KMF8.95077 PLN
2000 KMF17.90154 PLN
5000 KMF44.75385 PLN
10000 KMF89.50770 PLN