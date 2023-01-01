1 زلوتي بولندي إلى جنيه جيرزي

تحويل PLN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٠٫١٩ jep

1.00000 PLN = 0.19459 JEP

Mid-market exchange rate at 06:45
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.073789.34471.465331.647660.9627518.7212
1GBP1.1534711.23855103.0621.690311.900641.110521.5956
1USD0.931350.807396183.2121.364751.534570.8967517.4362
1INR0.01119260.009702880.012017510.01640090.01844160.01077670.209539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / جنيه جيرسي
1 PLN0.19459 JEP
5 PLN0.97294 JEP
10 PLN1.94588 JEP
20 PLN3.89176 JEP
50 PLN9.72940 JEP
100 PLN19.45880 JEP
250 PLN48.64700 JEP
500 PLN97.29400 JEP
1000 PLN194.58800 JEP
2000 PLN389.17600 JEP
5000 PLN972.94000 JEP
10000 PLN1945.88000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / الزلوتي البولندي
1 JEP5.13906 PLN
5 JEP25.69530 PLN
10 JEP51.39060 PLN
20 JEP102.78120 PLN
50 JEP256.95300 PLN
100 JEP513.90600 PLN
250 JEP1284.76500 PLN
500 JEP2569.53000 PLN
1000 JEP5139.06000 PLN
2000 JEP10278.12000 PLN
5000 JEP25695.30000 PLN
10000 JEP51390.60000 PLN