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1 GBP1.1582811.2661105.5581.722341.912541.1081322.0999
1 USD0.914850.789827183.37251.360351.510570.875117.4551
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如何將波蘭茲羅提兌換成to Jersey pounds

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    輸入金額

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  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PLN你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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波蘭茲羅提澤西鎊兌換率
1 PLN0.19853 JEP
5 PLN0.99267 JEP
10 PLN1.98534 JEP
20 PLN3.97068 JEP
50 PLN9.92670 JEP
100 PLN19.85340 JEP
250 PLN49.63350 JEP
500 PLN99.26700 JEP
1000 PLN198.53400 JEP
2000 PLN397.06800 JEP
5000 PLN992.67000 JEP
10000 PLN1985.34000 JEP
澤西鎊波蘭茲羅提兌換率
1 JEP5.03693 PLN
5 JEP25.18465 PLN
10 JEP50.36930 PLN
20 JEP100.73860 PLN
50 JEP251.84650 PLN
100 JEP503.69300 PLN
250 JEP1259.23250 PLN
500 JEP2518.46500 PLN
1000 JEP5036.93000 PLN
2000 JEP10073.86000 PLN
5000 JEP25184.65000 PLN
10000 JEP50369.30000 PLN