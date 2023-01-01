1 سول بيروفي إلى كولون سلفادوري

تحويل PEN إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١ pen
٢٫٣٣ svc

1.00000 PEN = 2.33477 SVC

Mid-market exchange rate at 21:24
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.0728589.20751.464921.64940.9644518.7309
1GBP1.1534711.23755102.9021.689811.902611.1124621.6064
1USD0.93210.808048183.151.365451.53740.89917.459
1INR0.01120980.009717960.012026510.01642150.01848940.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / كولون سلفادوري
1 PEN2.33477 SVC
5 PEN11.67385 SVC
10 PEN23.34770 SVC
20 PEN46.69540 SVC
50 PEN116.73850 SVC
100 PEN233.47700 SVC
250 PEN583.69250 SVC
500 PEN1167.38500 SVC
1000 PEN2334.77000 SVC
2000 PEN4669.54000 SVC
5000 PEN11673.85000 SVC
10000 PEN23347.70000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Peruvian Nuevo Sol
1 SVC0.42831 PEN
5 SVC2.14154 PEN
10 SVC4.28308 PEN
20 SVC8.56616 PEN
50 SVC21.41540 PEN
100 SVC42.83080 PEN
250 SVC107.07700 PEN
500 SVC214.15400 PEN
1000 SVC428.30800 PEN
2000 SVC856.61600 PEN
5000 SVC2141.54000 PEN
10000 SVC4283.08000 PEN