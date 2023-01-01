روبية موريشية إلى جنيه جيرنزي

تحويل MUR إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
17.94 ggp

1.00000 MUR = 0.01794 GGP

Mid-market exchange rate at 21:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491391.657940.9644518.808
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719231.911231.1117621.6814
1 USD0.91290.791922183.3351.36151.513550.8804517.17
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633770.01816220.01056520.206036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه غيرنسي
1 MUR0.01794 GGP
5 MUR0.08971 GGP
10 MUR0.17943 GGP
20 MUR0.35886 GGP
50 MUR0.89714 GGP
100 MUR1.79428 GGP
250 MUR4.48570 GGP
500 MUR8.97140 GGP
1000 MUR17.94280 GGP
2000 MUR35.88560 GGP
5000 MUR89.71400 GGP
10000 MUR179.42800 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Mauritian Rupee
1 GGP55.73280 MUR
5 GGP278.66400 MUR
10 GGP557.32800 MUR
20 GGP1114.65600 MUR
50 GGP2786.64000 MUR
100 GGP5573.28000 MUR
250 GGP13933.20000 MUR
500 GGP27866.40000 MUR
1000 GGP55732.80000 MUR
2000 GGP111465.60000 MUR
5000 GGP278664.00000 MUR
10000 GGP557328.00000 MUR