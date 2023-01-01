باتاكا ماكاوية إلى جنيه جيرنزي

تحويل MOP إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
98.64 ggp

1.00000 MOP = 0.09864 GGP

Mid-market exchange rate at 21:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.0952591.27271.491241.657960.9643518.8064
1 GBP1.1528711.26265105.2231.719161.911371.1117721.6808
1 USD0.913050.791985183.3351.361551.513780.880517.1709
1 INR0.01095620.009503630.011999810.01633830.01816490.01056580.206047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه غيرنسي
1 MOP0.09864 GGP
5 MOP0.49320 GGP
10 MOP0.98640 GGP
20 MOP1.97279 GGP
50 MOP4.93199 GGP
100 MOP9.86397 GGP
250 MOP24.65992 GGP
500 MOP49.31985 GGP
1000 MOP98.63970 GGP
2000 MOP197.27940 GGP
5000 MOP493.19850 GGP
10000 MOP986.39700 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Macanese Pataca
1 GGP10.13790 MOP
5 GGP50.68950 MOP
10 GGP101.37900 MOP
20 GGP202.75800 MOP
50 GGP506.89500 MOP
100 GGP1013.79000 MOP
250 GGP2534.47500 MOP
500 GGP5068.95000 MOP
1000 GGP10137.90000 MOP
2000 GGP20275.80000 MOP
5000 GGP50689.50000 MOP
10000 GGP101379.00000 MOP