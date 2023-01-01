澳門葡幣兌根西島鎊匯率

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1 GBP1.1572711.27005105.8191.724541.912441.1083221.9407
1 USD0.911250.787371183.31881.357851.50580.872717.2755
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如何將澳門葡幣兌換成to Guernsey pounds

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澳門葡幣根西島鎊兌換率
1 MOP0.09780 GGP
5 MOP0.48902 GGP
10 MOP0.97804 GGP
20 MOP1.95607 GGP
50 MOP4.89018 GGP
100 MOP9.78037 GGP
250 MOP24.45092 GGP
500 MOP48.90185 GGP
1000 MOP97.80370 GGP
2000 MOP195.60740 GGP
5000 MOP489.01850 GGP
10000 MOP978.03700 GGP
根西島鎊澳門葡幣兌換率
1 GGP10.22460 MOP
5 GGP51.12300 MOP
10 GGP102.24600 MOP
20 GGP204.49200 MOP
50 GGP511.23000 MOP
100 GGP1022.46000 MOP
250 GGP2556.15000 MOP
500 GGP5112.30000 MOP
1000 GGP10224.60000 MOP
2000 GGP20449.20000 MOP
5000 GGP51123.00000 MOP
10000 GGP102246.00000 MOP