كيات ميانماري إلى الدولار الغياني

تحويل MMK إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
99.63 gyd

1.00000 MMK = 0.09963 GYD

Mid-market exchange rate at 14:25
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658270.9645518.8126
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911371.1117521.684
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513780.880517.1734
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816490.01056580.206077

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار غياني
1 MMK0.09963 GYD
5 MMK0.49813 GYD
10 MMK0.99626 GYD
20 MMK1.99252 GYD
50 MMK4.98131 GYD
100 MMK9.96262 GYD
250 MMK24.90655 GYD
500 MMK49.81310 GYD
1000 MMK99.62620 GYD
2000 MMK199.25240 GYD
5000 MMK498.13100 GYD
10000 MMK996.26200 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Myanma Kyat
1 GYD10.03750 MMK
5 GYD50.18750 MMK
10 GYD100.37500 MMK
20 GYD200.75000 MMK
50 GYD501.87500 MMK
100 GYD1003.75000 MMK
250 GYD2509.37500 MMK
500 GYD5018.75000 MMK
1000 GYD10037.50000 MMK
2000 GYD20075.00000 MMK
5000 GYD50187.50000 MMK
10000 GYD100375.00000 MMK