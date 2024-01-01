Myanmar kyatından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → GYD çevirin

1.000 mmk
99,59 gyd

1.00000 MMK = 0.09959 GYD

11:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0744589.22161.454641.652620.9482818.3437
1 GBP1.168411.25535104.2431.699561.930861.1079721.4321
1 USD0.930750.796591183.03931.353851.538110.882617.0726
1 INR0.01120810.009592930.012042510.01630370.01852260.01062870.205597

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Guyana Doları
1 MMK0.09959 GYD
5 MMK0.49794 GYD
10 MMK0.99588 GYD
20 MMK1.99177 GYD
50 MMK4.97942 GYD
100 MMK9.95884 GYD
250 MMK24.89710 GYD
500 MMK49.79420 GYD
1000 MMK99.58840 GYD
2000 MMK199.17680 GYD
5000 MMK497.94200 GYD
10000 MMK995.88400 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Myanmar Kyatı
1 GYD10.04130 MMK
5 GYD50.20650 MMK
10 GYD100.41300 MMK
20 GYD200.82600 MMK
50 GYD502.06500 MMK
100 GYD1004.13000 MMK
250 GYD2510.32500 MMK
500 GYD5020.65000 MMK
1000 GYD10041.30000 MMK
2000 GYD20082.60000 MMK
5000 GYD50206.50000 MMK
10000 GYD100413.00000 MMK