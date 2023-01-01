كيات ميانماري إلى فلورن أروبي

تحويل MMK إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
0.86 awg

1.00000 MMK = 0.00086 AWG

Mid-market exchange rate at 21:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095491.28521.491611.658190.9645518.8276
1 GBP1.1526711.2626105.2191.719281.911291.1118121.7014
1 USD0.91290.792016183.3351.36171.513780.8805517.1879
1 INR0.01095470.009504010.011999810.01634010.01816490.01056640.206251

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Aruban Florin
1 MMK0.00086 AWG
5 MMK0.00431 AWG
10 MMK0.00862 AWG
20 MMK0.01724 AWG
50 MMK0.04310 AWG
100 MMK0.08619 AWG
250 MMK0.21548 AWG
500 MMK0.43095 AWG
1000 MMK0.86191 AWG
2000 MMK1.72381 AWG
5000 MMK4.30952 AWG
10000 MMK8.61905 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Myanma Kyat
1 AWG1160.22000 MMK
5 AWG5801.10000 MMK
10 AWG11602.20000 MMK
20 AWG23204.40000 MMK
50 AWG58011.00000 MMK
100 AWG116022.00000 MMK
250 AWG290055.00000 MMK
500 AWG580110.00000 MMK
1000 AWG1160220.00000 MMK
2000 AWG2320440.00000 MMK
5000 AWG5801100.00000 MMK
10000 AWG11602200.00000 MMK