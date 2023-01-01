ليو مولدوفي إلى تالا ساموي

تحويل MDL إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
150.11 wst

1.00000 MDL = 0.15011 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 20:31 UTC
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MDL إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.59761.437691.66170.9642518.3593
1GBP1.1533411.2293102.1791.658081.916441.112121.1737
1USD0.93820.813471183.121.34881.558970.9046517.2242
1INR0.0112870.009786710.012030810.01622710.01875560.01088370.207221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Samoan Tala
1 MDL0.15011 WST
5 MDL0.75054 WST
10 MDL1.50108 WST
20 MDL3.00216 WST
50 MDL7.50540 WST
100 MDL15.01080 WST
250 MDL37.52700 WST
500 MDL75.05400 WST
1000 MDL150.10800 WST
2000 MDL300.21600 WST
5000 MDL750.54000 WST
10000 MDL1501.08000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / مولدوفى Leu
1 WST6.66185 MDL
5 WST33.30925 MDL
10 WST66.61850 MDL
20 WST133.23700 MDL
50 WST333.09250 MDL
100 WST666.18500 MDL
250 WST1665.46250 MDL
500 WST3330.92500 MDL
1000 WST6661.85000 MDL
2000 WST13323.70000 MDL
5000 WST33309.25000 MDL
10000 WST66618.50000 MDL