Moldova leyinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MDL → WST çevirin

1.000 mdl
153,42 wst

1.00000 MDL = 0.15342 WST

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79681319.0081.354051.5384683.04081.640421.34745
1 GBP1.255123.8551.699331.93077104.2162.058731.69105
1 ZAR0.05260940.041919910.07123580.08093764.368730.08630160.0708886
1 CAD0.7385250.58846614.037911.1361961.32771.211490.995126

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Moldova leyinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Samoa Talası
1 MDL0.15342 WST
5 MDL0.76708 WST
10 MDL1.53416 WST
20 MDL3.06832 WST
50 MDL7.67080 WST
100 MDL15.34160 WST
250 MDL38.35400 WST
500 MDL76.70800 WST
1000 MDL153.41600 WST
2000 MDL306.83200 WST
5000 MDL767.08000 WST
10000 MDL1534.16000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Moldova Leyi
1 WST6.51824 MDL
5 WST32.59120 MDL
10 WST65.18240 MDL
20 WST130.36480 MDL
50 WST325.91200 MDL
100 WST651.82400 MDL
250 WST1629.56000 MDL
500 WST3259.12000 MDL
1000 WST6518.24000 MDL
2000 WST13036.48000 MDL
5000 WST32591.20000 MDL
10000 WST65182.40000 MDL