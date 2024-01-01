5.000 Moldova leyinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile MDL → WST çevirin

5.000 mdl
779,06 wst

1,000L MDL = 0,1558WS$ WST

17:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → WST çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → WSTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15640,1564
Düşük0,15190,1519
Ortalama0,15390,1539
Değişim1.70%0.10%
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1 MDL → WST istatistikleri

MDL → WST kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1564, en düşük 0,1519 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1539 oldu. MDL → WST kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

MDL → WST kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1564, en düşük 0,1519 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1539 oldu. MDL → WST kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2461,3861,53783,7651,6791,337
1 GBP1,275123,2671,7681,96106,8132,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5910,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16211,10960,4261,2110,964

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Samoa Talası
1 MDL0,15581 WST
5 MDL0,77906 WST
10 MDL1,55811 WST
20 MDL3,11622 WST
50 MDL7,79055 WST
100 MDL15,58110 WST
250 MDL38,95275 WST
500 MDL77,90550 WST
1000 MDL155,81100 WST
2000 MDL311,62200 WST
5000 MDL779,05500 WST
10000 MDL1.558,11000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Moldova Leyi
1 WST6,41805 MDL
5 WST32,09025 MDL
10 WST64,18050 MDL
20 WST128,36100 MDL
50 WST320,90250 MDL
100 WST641,80500 MDL
250 WST1.604,51250 MDL
500 WST3.209,02500 MDL
1000 WST6.418,05000 MDL
2000 WST12.836,10000 MDL
5000 WST32.090,25000 MDL
10000 WST64.180,50000 MDL