2.000 Samoa talasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile WST → MDL çevirin

1,000WS$ WST = 6,621L MDL

05:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 WST → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,64116,6411
Düşük6,45426,3819
Ortalama6,55996,4888
Değişim2.09%3.48%
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1 WST → MDL istatistikleri

WST → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,6411, en düşük 6,4542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,5599 oldu. WST → MDL kurundaki değişiklik 2.09 değerindeydi.

WST → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,6411, en düşük 6,3819 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,4888 oldu. WST → MDL kurundaki değişiklik 3.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9691,4020,78984,4051,339
1 EUR1,05811,62719,0191,4840,83589,3391,418
1 AUD0,6510,615111,690,9120,51354,910,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6970,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Moldova Leyi
1 WST6,62063 MDL
5 WST33,10315 MDL
10 WST66,20630 MDL
20 WST132,41260 MDL
50 WST331,03150 MDL
100 WST662,06300 MDL
250 WST1.655,15750 MDL
500 WST3.310,31500 MDL
1000 WST6.620,63000 MDL
2000 WST13.241,26000 MDL
5000 WST33.103,15000 MDL
10000 WST66.206,30000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Samoa Talası
1 MDL0,15104 WST
5 MDL0,75522 WST
10 MDL1,51043 WST
20 MDL3,02086 WST
50 MDL7,55215 WST
100 MDL15,10430 WST
250 MDL37,76075 WST
500 MDL75,52150 WST
1000 MDL151,04300 WST
2000 MDL302,08600 WST
5000 MDL755,21500 WST
10000 MDL1.510,43000 WST