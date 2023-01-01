ليو مولدوفي إلى بيزو كولومبي

تحويل MDL إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢١٨٬٨٨٤ cop

1.00000 MDL = 218.88400 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:43 UTC
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MDL إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661680.9639518.3648
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916431.1116921.1803
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.9044517.231
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088130.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / البيزو الكولومبي
1 MDL218.88400 COP
5 MDL1094.42000 COP
10 MDL2188.84000 COP
20 MDL4377.68000 COP
50 MDL10944.20000 COP
100 MDL21888.40000 COP
250 MDL54721.00000 COP
500 MDL109442.00000 COP
1000 MDL218884.00000 COP
2000 MDL437768.00000 COP
5000 MDL1094420.00000 COP
10000 MDL2188840.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / مولدوفى Leu
1 COP0.00457 MDL
5 COP0.02284 MDL
10 COP0.04569 MDL
20 COP0.09137 MDL
50 COP0.22843 MDL
100 COP0.45686 MDL
250 COP1.14216 MDL
500 COP2.28432 MDL
1000 COP4.56864 MDL
2000 COP9.13728 MDL
5000 COP22.84320 MDL
10000 COP45.68640 MDL