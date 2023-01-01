دولار ليبيري إلى فرنك غيني

تحويل LRD إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٤٤٬٩٦٩ gnf

1.00000 LRD = 44.96860 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:33 UTC
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LRD إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437131.660880.9637518.3341
1GBP1.1531411.22945102.1921.657181.915181.1113421.1413
1USD0.93790.813372183.121.34791.557750.903917.1957
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621630.0187410.01087460.206878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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