دينار كويتي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل KWD إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
61158.80 szl

1.00000 KWD = 61.15880 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
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KWD إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Swazi Lilangeni
1 KWD61.15880 SZL
5 KWD305.79400 SZL
10 KWD611.58800 SZL
20 KWD1223.17600 SZL
50 KWD3057.94000 SZL
100 KWD6115.88000 SZL
250 KWD15289.70000 SZL
500 KWD30579.40000 SZL
1000 KWD61158.80000 SZL
2000 KWD122317.60000 SZL
5000 KWD305794.00000 SZL
10000 KWD611588.00000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Kuwaiti Dinar
1 SZL0.01635 KWD
5 SZL0.08175 KWD
10 SZL0.16351 KWD
20 SZL0.32702 KWD
50 SZL0.81755 KWD
100 SZL1.63509 KWD
250 SZL4.08773 KWD
500 SZL8.17545 KWD
1000 SZL16.35090 KWD
2000 SZL32.70180 KWD
5000 SZL81.75450 KWD
10000 SZL163.50900 KWD