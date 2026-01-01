5 دينار كويتي إلى كرونة دنماركية
حوّل KWD إلى DKK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى DKK،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى DKK متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى DKK اليوم
|KWD
|DKK
|1 KWD
|20.90 DKK
|5 KWD
|104.51 DKK
|10 KWD
|209.03 DKK
|20 KWD
|418.06 DKK
|50 KWD
|1,045.14 DKK
|100 KWD
|2,090.28 DKK
|250 KWD
|5,225.70 DKK
|500 KWD
|10,451.40 DKK
|1000 KWD
|20,902.80 DKK
|2000 KWD
|41,805.60 DKK
|5000 KWD
|104,514 DKK
|10000 KWD
|209,028 DKK
|DKK
|KWD
|1 DKK
|0.048 KWD
|5 DKK
|0.239 KWD
|10 DKK
|0.478 KWD
|20 DKK
|0.957 KWD
|50 DKK
|2.392 KWD
|100 DKK
|4.784 KWD
|250 DKK
|11.960 KWD
|500 DKK
|23.920 KWD
|1000 DKK
|47.840 KWD
|2000 DKK
|95.681 KWD
|5000 DKK
|239.202 KWD
|10000 DKK
|478.404 KWD