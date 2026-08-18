5 كرونة دنماركية إلى دينار كويتي

حوّل DKK إلى KWD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 DKK = 0.04758 KWD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من DKK إلى KWD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى KWD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من DKK إلى KWD اليوم

DKKKWD
1 DKK0.048 KWD
5 DKK0.238 KWD
10 DKK0.476 KWD
20 DKK0.952 KWD
50 DKK2.379 KWD
100 DKK4.758 KWD
250 DKK11.894 KWD
500 DKK23.788 KWD
1000 DKK47.576 KWD
2000 DKK95.152 KWD
5000 DKK237.881 KWD
10000 DKK475.762 KWD
KWDDKK
1 KWD21.02 DKK
5 KWD105.09 DKK
10 KWD210.19 DKK
20 KWD420.38 DKK
50 KWD1,050.95 DKK
100 KWD2,101.89 DKK
250 KWD5,254.72 DKK
500 KWD10,509.45 DKK
1000 KWD21,018.90 DKK
2000 KWD42,037.80 DKK
5000 KWD105,094.50 DKK
10000 KWD210,189 DKK

الأسئلة الشائعة