1 دينار كويتي إلى كرونة دنماركية

حوّل KWD إلى DKK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
ك1 KWD = 20.90 DKK

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KWD إلى DKK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى DKK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KWD إلى DKK اليوم

KWDDKK
1 KWD20.90 DKK
5 KWD104.52 DKK
10 KWD209.04 DKK
20 KWD418.07 DKK
50 KWD1,045.19 DKK
100 KWD2,090.37 DKK
250 KWD5,225.93 DKK
500 KWD10,451.85 DKK
1000 KWD20,903.70 DKK
2000 KWD41,807.40 DKK
5000 KWD104,518.50 DKK
10000 KWD209,037 DKK
DKKKWD
1 DKK0.048 KWD
5 DKK0.239 KWD
10 DKK0.478 KWD
20 DKK0.957 KWD
50 DKK2.392 KWD
100 DKK4.784 KWD
250 DKK11.960 KWD
500 DKK23.919 KWD
1000 DKK47.838 KWD
2000 DKK95.677 KWD
5000 DKK239.192 KWD
10000 DKK478.383 KWD

الأسئلة الشائعة