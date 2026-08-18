ألف كرونة دنماركية إلى دينار كويتي
حوّل DKK إلى KWD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من DKK إلى KWD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من DKK إلى KWD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من DKK إلى KWD اليوم
|DKK
|KWD
|1 DKK
|0.048 KWD
|5 DKK
|0.238 KWD
|10 DKK
|0.476 KWD
|20 DKK
|0.952 KWD
|50 DKK
|2.379 KWD
|100 DKK
|4.758 KWD
|250 DKK
|11.894 KWD
|500 DKK
|23.788 KWD
|1000 DKK
|47.576 KWD
|2000 DKK
|95.152 KWD
|5000 DKK
|237.881 KWD
|10000 DKK
|475.762 KWD
|KWD
|DKK
|1 KWD
|21.02 DKK
|5 KWD
|105.09 DKK
|10 KWD
|210.19 DKK
|20 KWD
|420.38 DKK
|50 KWD
|1,050.95 DKK
|100 KWD
|2,101.89 DKK
|250 KWD
|5,254.72 DKK
|500 KWD
|10,509.45 DKK
|1000 KWD
|21,018.90 DKK
|2000 KWD
|42,037.80 DKK
|5000 KWD
|105,094.50 DKK
|10000 KWD
|210,189 DKK