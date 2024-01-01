Kyrgystani som إلى البيزو الدومينيكي Historical Exchange Rates
Welcome to the Kyrgystani som إلى البيزو الدومينيكي history summary. This is the Kyrgystani som (KGS) إلى البيزو الدومينيكي (DOP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KGS and DOP historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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Kyrgystani som إلى البيزو الدومينيكي exchange rate history
The exchange rate for Kyrgystani som إلى البيزو الدومينيكي is currently ٠٫٦٩٨ today, reflecting a -1.400% change since yesterday. Over the past week, the value of Kyrgystani som has remained relatively stable, with a -0.673% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Kyrgystani som إلى البيزو الدومينيكي has fluctuated between a high of ٠٫٧٠٨ on 15-08-2024 and a low of ٠٫٦٩٨ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 16-08-2024, with a -0.758% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى بيزو دومنيكاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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