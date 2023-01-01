شلن كيني إلى جنيه مانكس

تحويل KES إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
5.18 imp

1.00000 KES = 0.00518 IMP

Mid-market exchange rate at 21:10
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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.337805.5981.36170.912950.7919541.5137883.335
1 SGD0.7479431602.5421.018470.6828350.5923361.1322262.3298
1 NGN0.001241310.0016596410.00169030.001133260.0009830630.001879070.103445
1 CAD0.7343760.981861591.61210.6704490.5815921.1116861.1992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / جنيه جزيرة مان
1 KES0.00518 IMP
5 KES0.02588 IMP
10 KES0.05176 IMP
20 KES0.10352 IMP
50 KES0.25881 IMP
100 KES0.51762 IMP
250 KES1.29404 IMP
500 KES2.58809 IMP
1000 KES5.17618 IMP
2000 KES10.35236 IMP
5000 KES25.88090 IMP
10000 KES51.76180 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / شلن كيني
1 IMP193.19300 KES
5 IMP965.96500 KES
10 IMP1931.93000 KES
20 IMP3863.86000 KES
50 IMP9659.65000 KES
100 IMP19319.30000 KES
250 IMP48298.25000 KES
500 IMP96596.50000 KES
1000 IMP193193.00000 KES
2000 IMP386386.00000 KES
5000 IMP965965.00000 KES
10000 IMP1931930.00000 KES