شلن كيني إلى فرنك جيبوتي

تحويل KES إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٬٢٠٨ djf

1.00000 KES = 1.20794 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 16:40 UTC
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KES إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065888.60481.436381.660770.963518.3174
1GBP1.1540711.2298102.2391.65741.916321.1119421.136
1USD0.938250.81314183.13451.34771.558240.90417.1865
1INR0.01128610.009781020.012028710.01621110.01874360.01087390.206731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Djiboutian Franc
1 KES1.20794 DJF
5 KES6.03970 DJF
10 KES12.07940 DJF
20 KES24.15880 DJF
50 KES60.39700 DJF
100 KES120.79400 DJF
250 KES301.98500 DJF
500 KES603.97000 DJF
1000 KES1207.94000 DJF
2000 KES2415.88000 DJF
5000 KES6039.70000 DJF
10000 KES12079.40000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / شلن كيني
1 DJF0.82786 KES
5 DJF4.13929 KES
10 DJF8.27857 KES
20 DJF16.55714 KES
50 DJF41.39285 KES
100 DJF82.78570 KES
250 DJF206.96425 KES
500 DJF413.92850 KES
1000 DJF827.85700 KES
2000 DJF1655.71400 KES
5000 DJF4139.28500 KES
10000 DJF8278.57000 KES