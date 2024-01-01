Kenya şilininden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile KES → DJF çevirin

1.000 kes
1.189 djf

1.00000 KES = 1.18948 DJF

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553351.0736589.15821.453131.651770.9486218.3194
1 GBP1.1691311.25525104.2391.698921.931151.1090621.418
1 USD0.93140.796654183.04211.353451.538460.8835517.0627
1 INR0.0112160.009593380.012042110.01629840.01852630.01063980.20547

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Kenya şilininden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Cibuti Frangı
1 KES1.18948 DJF
5 KES5.94740 DJF
10 KES11.89480 DJF
20 KES23.78960 DJF
50 KES59.47400 DJF
100 KES118.94800 DJF
250 KES297.37000 DJF
500 KES594.74000 DJF
1000 KES1189.48000 DJF
2000 KES2378.96000 DJF
5000 KES5947.40000 DJF
10000 KES11894.80000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Kenya Şilini
1 DJF0.84071 KES
5 DJF4.20352 KES
10 DJF8.40705 KES
20 DJF16.81410 KES
50 DJF42.03525 KES
100 DJF84.07050 KES
250 DJF210.17625 KES
500 DJF420.35250 KES
1000 DJF840.70500 KES
2000 DJF1681.41000 KES
5000 DJF4203.52500 KES
10000 DJF8407.05000 KES