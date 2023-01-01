شلن كيني إلى بيزو كولومبي

تحويل KES إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٦٬٧٣٤٫٣٠ cop

1.00000 KES = 26.73430 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:41 UTC
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KES إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.62141.43671.661210.963618.3202
1GBP1.153811.22985102.2431.657531.916551.111821.1361
1USD0.93810.813107183.13451.347751.558360.90417.1859
1INR0.0112840.009780620.012028710.01621170.01874510.01087390.206724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / البيزو الكولومبي
1 KES26.73430 COP
5 KES133.67150 COP
10 KES267.34300 COP
20 KES534.68600 COP
50 KES1336.71500 COP
100 KES2673.43000 COP
250 KES6683.57500 COP
500 KES13367.15000 COP
1000 KES26734.30000 COP
2000 KES53468.60000 COP
5000 KES133671.50000 COP
10000 KES267343.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / شلن كيني
1 COP0.03741 KES
5 COP0.18703 KES
10 COP0.37405 KES
20 COP0.74810 KES
50 COP1.87025 KES
100 COP3.74051 KES
250 COP9.35127 KES
500 COP18.70255 KES
1000 COP37.40510 KES
2000 COP74.81020 KES
5000 COP187.02550 KES
10000 COP374.05100 KES